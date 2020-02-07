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"Москва привыкла": Лавров прокомментировал планы США ввести санкции против "Роснефти"

09:54
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Вашингтон не скрывает, что руководствуется доктриной Монро

Соглашаться на навязчивую опеку со стороны Соединенных Штатов – суверенное право латиноамериканских стран. Однако в Москве считают, что такое подчинение оскорбительно для всех государств Латинской Америки. И не имеет значения, какую позицию они занимают по отношению к Венесуэле или любой другой международной проблеме, заявил Сергей Лавров.
Лавров сообщил главе МИД Турции о нарушении перемирия в Сирии

Глава МИД России прокомментировал планы США ввести санкции против компании "Роснефть" из-за ее сотрудничества с Венесуэлой. По словам Лаврова, в Москве к подобным действиям Вашингтона давно привыкли.

"Я слышал очередные угрозы из Вашингтона - наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли. Привыкли и к тому, что, не стесняясь, американские официальные лица заявляют: "Да, Вашингтон привержен доктрине Монро. И доктрина Монро должна претворяться в жизнь", - сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

"Доктрина Монро", о которой упомянул российский министр, провозглашает американский континент зоной, закрытой для вмешательства европейских держав.

В Вашингтоне ранее заявили, что намерены вести санкции в отношении компании "Роснефть". Они дополнят пакет ограничительных мер против властей Венесуэлы, ее президента Николаса Мадуро и его сторонников за рубежом, передает ТАСС.

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