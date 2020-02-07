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Безумный телевизор: Samsung объяснил блокировку Smart TV в России

10:19
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Надо покупать сертифицированные устройства

Функция Smart TV на телевизорах Samsung не будет работать в России, если аппарат выпущен для другого региона. В компании ответили на жалобы владельцев о блокировке интернет-сервисов на устройствах южнокорейского производителя. Пользователи пожаловались на появление надписи This TV is not fully functionаl in this region. 
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"Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов", — поясняется в сообщении на официальном сайте Samsung.

Как отмечают специалисты, доступ к заблокированным на таких устройствах функциям невозможно получить без изменения заводских настроек. Если техника не имеет сертификата на использование в вашем регионе, производитель не может гарантировать корректную работу Smart TV и своевременное сервисное обслуживание. Кроме того, некоторые сервисы и сами имеют ограничения по территории использования, подчеркнули в компании.

Эксперты подчеркивают: чтобы телевизор нормально работал в России, у него должен быть сертификат ЕАС. Подтверждающую его наличие наклейку можно найти на корпусе устройства – ее и надо искать при покупке аппарата. А еще сертифицированные для российского рынка модели можно определить по латинским буквам RU в конце названия.

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