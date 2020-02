Безумный телевизор: Samsung объяснил блокировку Smart TV в России

Надо покупать сертифицированные устройства

Функция Smart TV на телевизорах Samsung не будет работать в России, если аппарат выпущен для другого региона. В компании ответили на жалобы владельцев о блокировке интернет-сервисов на устройствах южнокорейского производителя. Пользователи пожаловались на появление надписи This TV is not fully functionаl in this region.

"Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов", — поясняется в сообщении на официальном сайте Samsung.

Как отмечают специалисты, доступ к заблокированным на таких устройствах функциям невозможно получить без изменения заводских настроек. Если техника не имеет сертификата на использование в вашем регионе, производитель не может гарантировать корректную работу Smart TV и своевременное сервисное обслуживание. Кроме того, некоторые сервисы и сами имеют ограничения по территории использования, подчеркнули в компании.

Эксперты подчеркивают: чтобы телевизор нормально работал в России, у него должен быть сертификат ЕАС. Подтверждающую его наличие наклейку можно найти на корпусе устройства – ее и надо искать при покупке аппарата. А еще сертифицированные для российского рынка модели можно определить по латинским буквам RU в конце названия.

