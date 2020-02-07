Назван самый вкусный молотый кофе

Эксперты оценили напитки по вкусу и аромату

Специалисты "Росконтроля" проверили молотый кофе семи марок: Jardin, "Жокей", Bushido, "Московская кофейня на паяхъ", Today, Egoiste, Movenpick.

Проверенные образцы оказались безопасными для здоровья. Они не содержат пестицидов, а также металлических и других посторонних примесей. Содержание токсичных элементов в них невысокое.

При этом эксперты установили, что содержание кофеина в Jardin составляет всего 0,25%, тогда как нормой является 0,65%-1,5%.

"По ГОСТу в натуральном жареном кофе должно быть не менее 0,7% кофеина в пересчете на сухое вещество. Для декофеинизированного кофе норматив - не более 0,3%, то есть образец Jardin не отвечает требованиям стандарта для натурального жареного кофе", - заявила специалист "Росконтроля" Ирина Аркатова.

В итоге кофе Jardin занесли в список товаров с замечаниями. Остальные образцы были рекомендованы к покупке.

Специалисты оценили вкус и аромат представленных напитков по 10-балльной шкале. Больше всего баллов получил Egoiste, а меньше всего - "Московская кофейня на паяхъ", которая имеет привкус с оттенками пыли и дерева. "Эти результаты можно учитывать при выборе, но, конечно, критерием для окончательного решения должны быть индивидуальные вкусовые предпочтения", - говорится на сайте организации.

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