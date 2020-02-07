ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван самый вкусный молотый кофе

10:53
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Эксперты оценили напитки по вкусу и аромату

Специалисты "Росконтроля" проверили молотый кофе семи марок: Jardin, "Жокей", Bushido, "Московская кофейня на паяхъ", Today, Egoiste, Movenpick. 
Как пить кофе без вреда для организма

Проверенные образцы оказались безопасными для здоровья. Они не содержат пестицидов, а также металлических и других посторонних примесей. Содержание токсичных элементов в них невысокое.

При этом эксперты установили, что содержание кофеина в Jardin составляет всего 0,25%, тогда как нормой является 0,65%-1,5%. 

"По ГОСТу в натуральном жареном кофе должно быть не менее 0,7% кофеина в пересчете на сухое вещество. Для декофеинизированного кофе норматив - не более 0,3%, то есть образец Jardin не отвечает требованиям стандарта для натурального жареного кофе", - заявила специалист "Росконтроля" Ирина Аркатова. 

В итоге кофе Jardin занесли в список товаров с замечаниями. Остальные образцы были рекомендованы к покупке. 

Специалисты оценили вкус и аромат представленных напитков по 10-балльной шкале. Больше всего баллов получил Egoiste, а меньше всего - "Московская кофейня на паяхъ", которая имеет привкус с оттенками пыли и дерева. "Эти результаты можно учитывать при выборе, но, конечно, критерием для окончательного решения должны быть индивидуальные вкусовые предпочтения", - говорится на сайте организации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кофе
Кофе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.