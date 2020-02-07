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Путин утвердил выплаты ветеранам ко Дню Победы

10:40
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Их получат и соотечественники за рубежом

Ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы получат единовременные выплаты. Указ подписал президент России Владимир Путин. Их получат граждане России, проживающие не только в Российской Федерации, но и в Латвии, Литве и Эстонии.
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"Произвести в апреле - мае 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике", - сказано в подписанном главой государства документе.

Инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным к ним категориям выплатят по 75 тысяч рублей. Столько же получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы или вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией и умерших инвалидов и ветеранов.

А труженикам тыла, проработавшим в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, выплатят 50 тысяч рублей. Такую же сумму получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, передает ТАСС.

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