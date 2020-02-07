Москва усиливает контроль за оборотом лекарств и здравоохранением в целом

В центре внимания властей - пациент

Москва системно усиливает меры по повышению прозрачности и контролю за оборотом лекарств и другими видами помощи в здравоохранении. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы совместно работаем с правоохранительными органами, Росздравнадзором и используем все методы в этом направлении, в том числе по выявлению и пресечению возможных нарушений. В центре нашего внимания - пациент, главный наш приоритет - качество его лечения. А обеспечить высокое качество возможно только в открытой и прозрачной системе. Работа в этом направлении уже ведется и будет продолжена", - Ракова.

Еще в 2016 году был скорректирован принцип ценообразования на онкологические лекарства, стоимость стала формироваться с учетом средней по итогам торгов в Москве и всех регионах России с учетом минимальной зарегистрированной в государственном реестре цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. До этого цена формировалась только на основе реестра и при этом по самой высокой зарегистрированной в нем стоимости.

"В 2019 году мы впервые начали проводить публичные обсуждения номенклатуры и объемов закупаемых лекарств с общественными и пациентскими организациями, производителями и крупнейшими дистрибьюторами лекарств, а также федеральными специалистами. Мы уже открыли москвичам доступ к электронным медицинским картам и будем наращивать объем доступных им медицинских данных. В частности, дадим пациентам возможность видеть препараты, которые им назначены и которыми их лечили в стационаре. Это позволит сделать процесс более открытым и подконтрольным. Для этого мы создадим специальную систему, где будет фиксироваться любое движение и списание дорогостоящих лекарств, в том числе онкологических", - добавила заммэра.

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