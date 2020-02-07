Как крымчане переживают "погодные качели" (видео)

На юге России - непогода

Дождь, снег и гололедица на юге России. В Ростовской области в пятницу действует штормовое предупреждение. Лавинная опасность объявлена в Сочи. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. А в Крыму жертвой непогоды стал ещё один человек.

Резкое похолодание, шквалистый ветер и метель - южный циклон принёс крымчанам настоящую зиму. Жителям полуострова обещают погодные качели. Это значит, что если в Севастополе идёт снегопад, то в степном Крыму может идти ледяной дождь, а на южном берегу бушует шторм, передает "ТВ Центр".

В некоторых районах - в основном в горных долинах - плотный туман. Видимость практически нулевая. На трассе метель и гололёд. Северо-западный ветер достигает штормовых значений. С пирсов в районе Ялты, несмотря на предупреждения МЧС, за эти дни в море смыло четверых человек. Трое погибли. Одного мужчину спасли очевидцы.

Ночью началась противогололедная обработка строящейся трассы Таврида. На участке от Керчи до Симферополя - это 190 километров - на дежурство выехало 16 единиц техники.

Штормовое предупреждение в Ростовской области. Спасатели готовятся к возможным обрывам линий электропередачи из-за налипания снега. Спецтехника расчистила трассу М4 "Дон" - движение по ней вновь открыто. А вот на улицах городов и других дорогах - транспортный коллапс.

В горах Сочи сохраняется опасность схода лавин. Все оперативные службы приведены в режим повышенной готовности. Южный циклон вызвал обильные осадки. Впрочем, в Крыму этому даже рады. Ведь ещё два дня назад в симферопольских водохранилищах оставалось запасов всего на сто дней. Но только за прошедшие сутки приток воды составил более 1,5 миллиона кубометров.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"