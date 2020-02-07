ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Меня заказали": Пелагея опубликовала видеообращение в Сети

11:33
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Она опровергла слухи о конфликте с экс-возлюбленным

Певица Пелагея сделала официальное заявление по поводу шумихи вокруг своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным. 
"У меня – моя квартира": Пелагея опровергла раздел имущества после развода

33-летняя артистка заявила, что они с Телегиным расстались давно. Они не живут вместе уже восемь месяцев. Бывшие возлюбленные сохранили теплые отношения и не занимаются дележкой имущества, как об этом сообщают анонимные источники СМИ.  

"Меня заказали, - заявила Пелагея на видео в Instagram. - Зачем меня заказали? Чтобы довести меня до истерии. Чтобы выбить почву из-под ног. Чтобы рассорить нас Иваном до такой степени, чтобы мы совершенно потеряли возможность договориться о чем-либо".

По ее словам, за лживыми публикациями в СМИ стоят люди, которые не хотят, чтобы Пелагея и Иван воссоединились. В этом случае они не получат деньги хоккеиста. Знаменитость знает этих недоброжелателей. "Им нужны миллионы Ивана", - сказала певица, не уточнив, кого именно она имеет в виду. Пелагея отметила, что не претендует на недвижимость и деньги экс-возлюбленного. 

В конце своего обращения Пелагея сказала, что воспитывает дочь, готовится к гастролям и не хочет участвовать в "войнушках".

- Высказалась очень достойно, так держать. Жаль, что это все происходит с вами, - пишут звезде в комментариях. 

- Мудрые слова мудрой женщины!

- Держись! Пусть скорее уляжется вся душевная боль внутри! У тебя есть прелестная дочурка, сцена и интересная творческая жизнь! Все у тебя будет хорошо, солнце!

- Поля, ты - пример прекрасной девушки, которая с честью и достоинством преодолевает все временные трудности на своем пути.

- Какая вы умница, как сейчас мало знаменитых людей, кто не участвуют в интригах и войнушках!

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. В 2017 году у них родилась дочь Таисия. 26 декабря прошлого года Пелагея объявила, что рассталась с хоккеистом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Пелагея с хоккеистом Иваном Телегиным
Певица Пелагея с хоккеистом Иваном Телегиным
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.