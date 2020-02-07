"Меня заказали": Пелагея опубликовала видеообращение в Сети

Она опровергла слухи о конфликте с экс-возлюбленным

Певица Пелагея сделала официальное заявление по поводу шумихи вокруг своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.

33-летняя артистка заявила, что они с Телегиным расстались давно. Они не живут вместе уже восемь месяцев. Бывшие возлюбленные сохранили теплые отношения и не занимаются дележкой имущества, как об этом сообщают анонимные источники СМИ.

"Меня заказали, - заявила Пелагея на видео в Instagram. - Зачем меня заказали? Чтобы довести меня до истерии. Чтобы выбить почву из-под ног. Чтобы рассорить нас Иваном до такой степени, чтобы мы совершенно потеряли возможность договориться о чем-либо".

По ее словам, за лживыми публикациями в СМИ стоят люди, которые не хотят, чтобы Пелагея и Иван воссоединились. В этом случае они не получат деньги хоккеиста. Знаменитость знает этих недоброжелателей. "Им нужны миллионы Ивана", - сказала певица, не уточнив, кого именно она имеет в виду. Пелагея отметила, что не претендует на недвижимость и деньги экс-возлюбленного.

В конце своего обращения Пелагея сказала, что воспитывает дочь, готовится к гастролям и не хочет участвовать в "войнушках".

- Высказалась очень достойно, так держать. Жаль, что это все происходит с вами, - пишут звезде в комментариях.

- Мудрые слова мудрой женщины!

- Держись! Пусть скорее уляжется вся душевная боль внутри! У тебя есть прелестная дочурка, сцена и интересная творческая жизнь! Все у тебя будет хорошо, солнце!

- Поля, ты - пример прекрасной девушки, которая с честью и достоинством преодолевает все временные трудности на своем пути.

- Какая вы умница, как сейчас мало знаменитых людей, кто не участвуют в интригах и войнушках!

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. В 2017 году у них родилась дочь Таисия. 26 декабря прошлого года Пелагея объявила, что рассталась с хоккеистом.

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