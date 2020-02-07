Вывели из-под огня: пассажирский лайнер спасли от гибели в сирийском аэропорту

Израильские истребители прикрывались гражданским самолетом

Оперативные действия диспетчеров аэропорта Дамаска позволили избежать страшной трагедии. Заходивший на посадку рейс из Тегерана едва не постигла участь самолета "Международных авиалиний Украины", погибшего возле иранской столицы.

Минувшей ночью истребители F-16 ВВС Израиля обстреляли ракетами "воздух-земля" пригороды Дамаска. Сирийская ПВО вела ответный огонь с использованием ракетных комплексов. Как сообщили в Минобороны России TVC.RU, в момент атаки в районе международного аэропорта Дамаск совершал посадку пассажирский лайнер Airbus-320.На его борту находились 172 человека.

Диспетчерам аэропорта и автоматизированной системе управления воздушным движением удалось вывести лайнер из зоны зенитного огня. Его посадили на запасной аэродром на российской базе в Хмеймиме.

"Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Конашенков подчеркнул, что пассажирские рейсы движутся в известных высотных эшелонах, и израильские РЛС их отчетливо видят. На сей раз в удалось избежать катастрофы, подобной той, что произошла 8 января в Тегеране. Тогда иранская система ПВО ошибочно приняла пассажирский Boeing-737 за крылатую ракету.

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