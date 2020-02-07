Первый месяц 2020-го стал самым темным в этом столетии

Москвичи почти не видели солнца

Январь 2020-го оставил москвичей без солнца. Светило выглядывало лишь на 11 часов. Такого в этом столетии еще не было.

"Январь текущего сезона оказался скуп на солнышко. В Москве при норме солнечного сияния 33 часа, продолжительность его составила всего лишь 11 часов. Подобной "немилости" от природы москвичи не получали в текущем столетии ни разу", - сообщают "Метеоновости".

Первый месяц года стал самым темным за последние 20 лет. До сих пор сомнительный рекорд принадлежал январю 2004 года. Тогда жители столицы имели удовольствие наблддать дневное светило всего 13 часов.

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