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Первый месяц 2020-го стал самым темным в этом столетии

11:44
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Москвичи почти не видели солнца

Январь 2020-го оставил москвичей без солнца. Светило выглядывало лишь на 11 часов. Такого в этом столетии еще не было.
Январь в Москве побил все рекорды по теплу за 140 лет метеонаблюдений

"Январь текущего сезона оказался скуп на солнышко. В Москве при норме солнечного сияния 33 часа, продолжительность его составила всего лишь 11 часов. Подобной "немилости" от природы москвичи не получали в текущем столетии ни разу", - сообщают "Метеоновости".

Первый месяц года стал самым темным за последние 20 лет. До сих пор сомнительный рекорд принадлежал январю 2004 года. Тогда жители столицы имели удовольствие наблддать дневное светило всего 13 часов.

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