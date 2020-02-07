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"Видимо, я недостаточно знаменита": Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии

12:02
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Она не собирается уходить с работы

71-летняя телеведущая Регина Дубовицкая рассказала, что получает пенсию в 16 тысяч рублей. 

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"Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги", - сказала Дубовицкая порталу Teleprogramma.pro

По словам ведущей "Аншлага", на такую сумму ей было бы тяжело прожить, поэтому она не перестает работать. Впрочем, телезвезде нравится ее работа. Она намерена трудиться до тех пор, пока позволяет здоровье. 

Ранее юморист Евгений Петросян заявил, что он удовлетворен размером своей пенсии. "20 с лишним тысяч рублей. Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы", - сказал он.  

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