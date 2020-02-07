На курортах Турции погибли около 200 россиян

Еще несколько десятков пришлось эвакуировать

Обострение хронических заболеваний стало основной причиной смерти россиян на курортах Турции. По данным российского посла в Анкаре Алексея Ерхова, за 2019 год зафиксировано 154 трагических случая на турецких средиземноморских курортах. Еще 31 гражданин России погиб в стамбульском консульском округе.

Причины смерти российских граждан разные: в частности, возросло число утонувших во время купания, особенно детей, высок также процент ДТП. Зафиксированы несчастные случаи с любителями экстремальных видов спорта. Но основная масса летальных исходов, по его словам, спровоцирована обострением хронических заболеваний.

По словам дипломата, туристический поток из России в Турцию, несмотря ни на что, продолжает расти. В 2018 году на средиземноморские курорты отправились 6 миллионов человек, а в 2019 году число туристов превысило 7 миллионов. Правда, 68 из них впоследствии пришлось эвакуировать, передает ТАСС.

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