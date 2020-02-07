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Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

12:09
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Это позволит ускорить внедрение современных технологий во все сферы жизни

В Москве установят экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта. Он продлится пять лет.

В ближайшее время проект соответствующего закона будет внесен Госдуму. Его авторы – первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и депутат Ирина Белых, пишет РБК.

Принятие документа позволит "значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений", где целесообразно его внедрение. Кроме того, документ позволит узнать, какие именно изменения правового режима позволят в наибольшей степени добиться решения поставленных" президентом задач по обеспечению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта.

Целью принятия законопроекта заявлено развитие российского бизнеса и экономики, а также повышение качества жизни россиян, безопасности и обороноспособности государства.

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