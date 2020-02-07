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Назван способ замедлить старение мозга

12:42
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Его опробовали на мышах

Ученые из Медицинского колледжа Олбани в США нашли клетки, которые могут замедлять процесс старения мозга. 
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Как оказалось, лимфоидные клетки второй группы (ILC2s) находятся в том числе в центральной нервной системе. Они накапливаются в сосудистом сплетении, которое производит спинномозговую жидкость. Это сплетение расположено рядом с гиппокампом, который оказывает огромное влияние на когнитивные процессы. 

Опыты на мышах показали, что в сосудистом сплетении старых особей клеток ILC2s в пять раз больше, чем у молодых.

РИА Новости пишет со ссылкой на Journal of Experimental Medicine, что у старых грызунов  ILC2s находились в "спящем состоянии". Ученые активировали их, после чего клетки начали производить белки, участвующие в образовании нейронов. В итоге мыши с "пробужденными" клетками ILC2s стали лучше выполнять ряд когнитивных тестов. 

Специалисты уверены, что подобный эффект активизация ILC2s может оказывать и на пожилых людей. 

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