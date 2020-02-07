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Коронавирус проник в самую закрытую страну в мире

12:46
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Опасная инфекция выявлена у жительницы Пхеньяна

Коронавирус продолжает поражать все больше стран земного шара. Помимо Китая, опасный вирус подтвержден в 24 государствах. Инфекция добралась даже до стран, куда сложно попасть - первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Северной Корее.

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По данным южнокорейской газеты JoongAng Ilbo, схожие с коронавирусом симптомы показала одна из жительниц Пхеньяна, которая вернулась из Китая. Анализы подтвердили наличие опасной инфекции. Все контактировавшие с ней люди помещены в карантин.

Официально Пхеньян эту информацию не подтверждает. Ранее власти усилили наблюдение и контроль на границе из-за распространения коронавируса. Все рейсы из КНДР в в Китай отменены, приостановлено железнодорожное сообщение с Россией.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, заразились уже более 31 тысячи человек. 636 скончались. Два случай коронавируса были выявлены в России.

Ранее из Уханя были вывезены более 100 россиян. Их поместили на двухнедельный карантин в Тюменской области. Подробнее об условиях содержания — в видео ТВЦ.RU.

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