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Шойгу показали новейшие разработки из арсенала российских саперов

12:38
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Министр обороны посетил НИИ в Нахабине

Устройства для зарядки гаджетов от солнца и дистанционного подрыва зарядов – лишь небольшая часть новейших разработок, которые показали министру обороны России в подмосковном Нахабине. Сергей Шойгу посетил Центральный научно-исследовательский институт инженерных войск.
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Главе Минобороны, в частности, продемонстрировали устройство, отыскивающее бомбы по парам взрывчатых веществ. Объяснили министру принцип действия системы дистанционного минирования, а также миниатюрный прибор, с помощью которого можно инициировать детонатор заряда на расстоянии до километра.

Осмотрел Шойгу и лабораторию гидродинамических исследований. Эксперты в присутствии министра проверили, как держится на плаву при волнении макет паромно-мостовой машины. Изготовили в институте и устройство для зарядки электронных приборов из арсенала сапера от солнца. Разработчик утверждает, что с его помощью можно, к примеру, зарядить смартфон всего за час, отмечается в пресс-релизе ведомства, поступившем в распоряжение TVC.RU.

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