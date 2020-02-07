Российская делегация опоздала на переговоры Путина и Лукашенко

На график президентов России и Белоруссии инцидент не повлиял

Сотрудничество Москвы и Минска и интеграционные вопросы в пятницу обсуждают в Сочи. Владимир Путин проводит встречу с Александром Лукашенко, передает "ТВ Центр".

Российский президент принял коллегу в своей резиденции. Главы государств тепло поприветствовали друг друга, а белорусский лидер в шутку пожаловался на нехватку снега.

Тем не менее, из-за непогоды российская правительственная делегация не успела прилететь к началу переговоров. Впрочем, на график лидеров инцидент не повлиял - после краткой беседы на улице президенты отправились на разговор тет-а-тет в неформальной обстановке. В скором времени они приступят к беседе в расширенном составе.

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