ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская делегация опоздала на переговоры Путина и Лукашенко

14:37
  • пятница
  • 07 февраля 2020

На график президентов России и Белоруссии инцидент не повлиял

Сотрудничество Москвы и Минска и интеграционные вопросы в пятницу обсуждают в Сочи. Владимир Путин проводит встречу с Александром Лукашенко, передает "ТВ Центр".
Лукашенко завершил "ледниковый период" в отношениях с США

Российский президент принял коллегу в своей резиденции. Главы государств тепло поприветствовали друг друга, а белорусский лидер в шутку пожаловался на нехватку снега.

Тем не менее, из-за непогоды российская правительственная делегация не успела прилететь к началу переговоров. Впрочем, на график лидеров инцидент не повлиял - после краткой беседы на улице президенты отправились на разговор тет-а-тет в неформальной обстановке. В скором времени они приступят к беседе в расширенном составе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.