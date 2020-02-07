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В Иркутске полицейский 3 километра ехал на крыше машины преступников

15:04
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Подозреваемые попытались сбежать

Погоня, достойная голливудского фильма. В Иркутске во время задержания воров полицейский проехал больше трех километров на крыше автомобиля, сообщает "ТВ Центр".

Всё произошло во время засады на мужчин, которые крали сумки из машин. Подозреваемые попытались сбежать, но один из оперативников не растерялся и успел запрыгнуть на крышу их автомобиля. В таком положении он и проехал несколько километров.

Злоумышленники выезжали на встречную полосу и совершали опасные манёвры на высокой скорости. Чтобы остановить транспортное средство, полицейские применили табельное оружие. Операция завершилась удачно, никто не пострадал. Против мужчин возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.

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