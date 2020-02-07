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Появились подробности дела о незаконном сбыте лекарств

15:51
  • пятница
  • 07 февраля 2020

По оценкам следователей, ущерб может превысить 100 миллионов рублей

В Москве пресекли деятельность группы медиков, которые подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных. Злоумышленники по подложным документам списывали лекарства, а потом отправляли их на продажу. 

В пакетах из торговых центров, в коробках из-под бытовой техники. Прятали, куда только возможно. Лекарства, которые предназначались для больных раком, хранились в одной из московских квартир. Всего 3 с половиной тысячи упаковок медикаментов. По предварительным оценкам, стоимость партии - 100 миллионов рублей. Сколько жизней могло быть спасено, если бы люди вовремя получили эти препараты – остается только догадываться.

В настоящее время фигуранты задержаны.  Речь идет о руководителе отделения одного из онкологических диспансеров Москвы и двух врачах. Их имена следователи не называют. Раскрывают подробности отработанной схемы нелегального бизнеса. Пользуясь служебным положением, медики сдавали подставные отчеты - якобы, пациент получил свой препарат. На самом деле, до больных лекарства не доходили. Их сбывали через аптеки и подставных дистрибьюторов в другие регионы страны.

Эти медикаменты проверят. Как и то, сколько подобных партий успело уйти на продажу в аптечные сети. На громкую новость отреагировал и мэр Москвы. Сергей Собянин поблагодарил следователей за разоблачение махинации. На своем сайте он подробно рассказал, какие меры предпримут в столичном здравоохранении, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

"Лучшим средством профилактики нарушений является полная прозрачность, а лучшими контролерами – сами пользователи услуг. Поэтому в электронной медицинской карте появится полная информация о предоставленных пациентам лекарствах. Каждый человек сможет узнать, какие препараты были выписаны ему по бесплатному рецепту и какими лекарствами его лечили в круглосуточном или дневном стационаре. С 1 июля 2020 г. будет осуществляться  обязательная маркировка штрихкодами всех лекарственных препаратов. Это позволит отслеживать  происхождение каждой упаковки", - отметил Собянин.

Руководитель Департамента здравоохранения в пятницу заявил, что с каждым днем мошенникам становится все сложнее заниматься подделками и незаконным сбытом лекарств, закупленных государством. Чтобы отслеживать нарушение, в медучреждениях в Москве разработали специальную электронную систему.

Возможно, именно эта система и помогла оперативникам выявить эту преступную схему. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Наказание по ней - до 10 лет тюрьмы.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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