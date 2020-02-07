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На рынке "Садовод" ежедневно дезинфицируют помещения

15:26
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Врачи готовы к экстренным ситуациям

В столице по-прежнему не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Но медики готовы к экстренным ситуациям, передает "ТВ Центр".

В частности, оборудованы специальные автомобили для доставки в больницу пациентов с опасной болезнью. Внутри всё, как и в обычной скорой, только вместо носилок - закрытый бокс, оборудованный фильтрами воздуха, чтобы не допустить распространения вируса. Для врачей - специальные защитные костюмы и оборудование, которое позволяет оказывать помощь пациенту в дороге, не входя с ним в прямой контакт.

Тем временем профилактику проводят и в городе. Так, на самом крупном рынке "Садовод" каждое утро начинается с дезинфекции помещений. Были закуплены маски и жидкое мыло. Сейчас на территории работают почти 500 граждан Китая, причем те, кто приехал в Россию после Нового года, не сразу смогли попасть на рынок.

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