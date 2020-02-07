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Жители одного из районов Москвы выступили против приюта для бездомных

15:25
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Что вызвало недовольство жителей?

Жители района Беговой протестуют против ночлежки, которую собираются построить рядом с их домами. Приют появится в отдельном здании, к тому же, организаторы обещают чистоту и порядок. Но горожан такое соседство всё равно не устраивает.

На это место жители Бегового района проходят не в первый раз. В Бумажном проезде благотворительная организация "Ночлежка" собирается открыть приют для бездомных. В отдельном двухэтажном здании планируют разместить 24 человека. Чему категорически противятся горожане, передает "ТВ Центр".

Местные жители опасаются за свою безопасность. Бездомные ассоциируются у них с антисанитарией и пьянством. Территория комплекса закрытая, охраняемая, но вряд ли владельцам понравится даже сам факт такого соседства.

Еще в сентябре прошлого года руководство "Ночлежки" попыталось пообщаться с горожанами. Но эти слушания, утверждают жители, были организованы странно: регистрация в интернете длилась всего час. Тех, кто не успел, пускали с боем.

 В "Ночлежке" рассказывают, что их задача не обогреть и накормить бездомных, а дать людям в трудной  ситуации второй шанс. К ним приходят только те, кто готов начать новую жизнь. Обещают, что скопления пьяных бездомных здесь не будет. А к диалогу жителям благотворители готовы. 

Но сентябрьская встреча так и осталась единственной. В Мосгордуме говорят, что о ситуации знают - со слов жителей и из материалов в прессе. И создавать подобные места, безусловно, надо. Но для приюта есть много других мест.

Жители уже сейчас готовы обращаться в суд, если приют для бездомных всё-таки будет открыт.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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