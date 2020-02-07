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26-летний отец показал необычный способ успокоить ребенка (видео)

13:20
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Для этого потребуется звукозаписывающее устройство

26-летний отец из Миссури продемонстрировал оригинальный способ успокоить плачущего ребенка. 
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Издание The Sun опубликовало видео, на котором житель города Сент-Луис Лони Картер приставил к уху рыдающего сына телефон. Из динамиков доносились крики, которые Картер записал во время предыдущей истерики малыша. "Вот как ты звучишь", - сказал отец. 

Услышав собственный крик, полуторамесячный ребенок замолчал. "Все в порядке?" - спросил его Лони Картер, удовлетворенный результатом своего эксперимента. 

Журналисты предположили, что некоторым малышам не нравится собственный крик. "Поэтому в следующий раз, когда у ребенка начнется истерика, хватайте телефон и делайте запись", - советует автор забавной публикации.

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