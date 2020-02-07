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Проект закона о развитии искусственного интеллекта в Москве внесен в ГД

13:00
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Эксперимент продлится пять лет

В Госдуму внесли законопроект о пятилетнем экспериментальном правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта с участием крупных IT-компаний. Об этом сообщила автор документа Ирина Белых.

"Он предусматривает проведение в Москве эксперимента по установлению экспериментального правового режима в целях создания необходимых условий для разработки тех технологий, которые говорят сейчас об искусственном интеллекте", - сказала она агентству "Москва".

Документом предлагается установить с 1 июля 2020 экспериментальный правовой режим "в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения". Эксперимент продлится пять лет.

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