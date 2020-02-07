Ливанова и Корикову остановили на украинской границе

Российским актерам запретили въезд в Незалежную

Группу российских актеров, которые направлялись на Украину со спектаклем "Идеальный свидетель", остановили на границе. Украинская госпогранслужба решила, что Игоря Ливанова, Елену Корикову и Павла Баршака нельзя пускать на территорию Незалежной.

Актеров остановили на границе Украины и Молдавии. В сообщении на официальном сайте погранслужбы сказано, что двое участников труппы предварительно посещали Крым. В связи с этим артистам не только сейчас не пустили через границу, но и проставили в паспортах запрет на въезд в страну в течение трех лет.

Актеры оказались упрямыми – они попытались приникнуть на украинскую территорию через другой КПП. Но тут их уже оштрафовали, а срок запрета на въезд продлили до 10 лет, пишет "Взгляд".

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