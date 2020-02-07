Украинский стоматолог отказалась принимать русскоязычных пациентов

Медик называет это экспериментом

Киевлянка Ирина Козак-Кедич решила не лечить русскоязычных. Стоматолог заявила, что примет лишь тех, кто заговорит по-украински.

О своем намерении провести такой эксперимент Ирина рассказала на своей странице в соцсети Facebook. Она заявила подписчикам, что будет делать вид, будто не понимает русского языка., пишет "Страна.ua".

"Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю "языка". Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога" - написала украинский медик.

Далеко не все подписчики поддержали начинание стоматолога. "Фарион в стоматологии", "Надеюсь все пойдут искать другого стоматолога", "Лайфхак. Приходите к ней на прием, разговариваете на мове, а потом, когда дело доходит деньги платить, переходите на русский. Она вас не поймет и выгонит", - пишут пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Комментаторы также напомнили экспериментатору, что, по украинскому закону, именно обслуживающий персонал обязан говорить на государственном языке. О том, на каком языке обращаются к нему клиенты, ничего не сказано.

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