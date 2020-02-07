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Центробанк впервые в этом году изменил ключевую ставку

13:44
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Регулятор объяснил это темпами замедление инфляции

Центральный банк России впервые в этом году снизил ключевую ставку. Показатель понижен на 0,25 процентных пункта — до 6% годовых. Свое решение Банк России объяснил тем, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.

"Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными", - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В Центробанке отметили, что годовой темп прироста потребительских цен снизился до 2,4% с 3% в декабре. Это произошло за счет выхода из расчета эффекта повышения НДС и умеренного темпа роста цен в первый месяц года.

Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков. Они предсказывали снижение ставки из-за замедления инфляции в России. В 2019 году Центробанк снижал ключевую ставку пять раз — на 0,25 п.п. в июне, июле, сентябре и декабре, и на 0,5 п.п. в октябре.

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