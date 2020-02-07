Началова в коме плакала перед смертью

Слезы увидел отец звезды

Виктор Началов, отец Юлии Началовой, рассказал о предсмертных страданиях певицы.

Виктор и его супруга Таисия не выходили из больницы, где лежала Юлия Началова. Когда дочь выдержала первую волну заражения, врачи пообещали родителям, что она будет жить.

Виктор Началов стоял около дочери, которую ввели в медикаментозную кому, и гладил ее волосы. "Ты - боец. Ты победишь свою болезнь. Все будет хорошо", - говорил мужчина. Внезапно он увидел, как из глаз певицы текут слезы.

"Почему ты плакала? Ты знала? Знала, что уйдешь от нас? Почему же не предупредила, Юля?" - говорится в книге "Юлия Началова. Письма отца к дочери", которую выпустили родные артистки.

В этой биографической книге, разбавленной письмами-размышлениями Виктора Началова, также рассказывается о том, как Виктор и Таисия впервые увидели свою внучку. Они были в роддоме вместе с тогдашним возлюбленным Началовой, футболистом Евгением Алдониным.

Когда новорожденную показали родным, бабушка и дедушка были вне себя от радости. "Это наша!" - вздрогнув, сказали мы глазами друг другу. Первые секунды от волнения никто не мог вымолвить ни слова", - приводит выдержку из книги "СтарХит".

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.

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