В ГИТИС рассказали о диагнозе госпитализированного Гаркалина

У актера началась отдышка
65-народный артист России Валерий Гаркалин попал в больницу с двусторонним воспалением легких.
Актера госпитализировали 7 февраля, в пятницу. Дома он почувствовал отдышку, высокую температуру и обратился к врачам, пишет "Газета.Ru".
Дочь Гаркалина Ника рассказала РБК, что ситуация с ее отцом не критическая, он быстро пойдет на поправку.
Гаркалин известен своими ролями в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", а также в сериалах "Дом кувырком" и "Моя прекрасная няня".
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