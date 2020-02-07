В ГИТИС рассказали о диагнозе госпитализированного Гаркалина

У актера началась отдышка

65-народный артист России Валерий Гаркалин попал в больницу с двусторонним воспалением легких.

Актера госпитализировали 7 февраля, в пятницу. Дома он почувствовал отдышку, высокую температуру и обратился к врачам, пишет "Газета.Ru".

Дочь Гаркалина Ника рассказала РБК, что ситуация с ее отцом не критическая, он быстро пойдет на поправку.

Гаркалин известен своими ролями в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", а также в сериалах "Дом кувырком" и "Моя прекрасная няня".

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