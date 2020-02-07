"Везет же вам!" Лукашенко позавидовал Путину из-за снега

Президенты встретились в Сочи

Александр Лукашенко расстроен тем, что в его сочинской резиденции почти не осталось снега. Белорусский лидер посетовал на это, встретившись с президентом России. Лукашенко заметил, что у резиденции Владимира Путина снега побольше.

"И везет же вам! И снега море, и зима. У нас - там, где я живу - почти не осталось снега. Вот тут, пониже, рядом", - со смехом сказал Лукашенко.

Российский президент заметил, что выше, в горах, снега еще больше. После чего Путин пригласил Лукашенко в резиденцию, главы государств, смеясь, отправились на переговоры.

Путин и Лукашенко планировали обсудить сотрудничество Москвы и Минска, как идут интеграционные процессы в рамках Союзного государства.

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