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Наташа Королева показала возмужавшего сына

14:57
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Они вместе вышли в свет

46-летняя певица Наташа Королева и ее сын посетили выставку работ Сальвадора Дали в московском Манеже. 
"Не трогайте ее, изверг": Тарзан довел Королеву до слез

Наташа Королева выложила в Instagram несколько фото и видео, сделанных во время культурного похода вместе с Архипом, которому 19 февраля исполнится 18 лет. 

"Ты пришел посмотреть на самого странного художника в мире?" - спрашивает она сына на одном из роликов. "Самый странный - Ван Гог", - не соглашается с мамой Архип. 

После осмотра экспозиции Наташа Королева призналась, что некоторые из картин Сальвадора Дали она увидела впервые. Певица назвала Дали великим художником, а его творчество - волшебным и сумасбродным. 

Королева попросила сына поделиться своими впечатлениями от увиденного. "Он мужик", - сказал Архип. По словам молодого человека, когда он учился рисовать, то изучал работы Сальвадора Дали. "А, ты же тоже когда-то был художником", - пошутила Наташа Королева. 

По слухам, Архип пользуется успехом у слабого пола. В Сети его называют настоящим красавцем, которому от родителей досталось все самое лучшее. На видео из Манежа заметно, что за последнее время сын Королевой возмужал и стал еще обаятельнее. 

Ранее заслуженная артистка России показала видео, на котором Архип играет на пианино.  

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного как Тарзан, поступил в Высшую школу экономики. Раньше Архип несколько лет жил в США вместе с бабушкой. Он знает несколько языков, поет, а также играет на пианино. 

Напомним, Королева и Глушко поженились в 2003 году. За год до того певица родила сына. 

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