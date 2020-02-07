Пьяная москвичка с ребенком и без прав устроила два ДТП

Пострадавший госпитализирован

В Москве нетрезвая женщина с двухлетним ребенком в салоне устроила двойное ДТП.

Сначала нарушительница на автомобиле Kia сбила дорожного рабочего на улице Металлургов, его госпитализировали. В попытке скрыться, женщина выехала на встречную полосу, где врезалась в легковой автомобиль.

Скрыться во второй раз с места ДТП не удалось – в Саперном проезде даму задержали полицейские. Во время освидетельствования выяснилось, что женщина пьяна, а все это время в салоне находился ее двухлетний сын.

В отношении нарушительницы составили административные протоколы по четырем статьям КоАП, пишет агентство "Москва".

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