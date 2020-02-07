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Мстительный москвич сжег машину сделавшего замечание соседа

14:53
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Поджигатель своей вины не отрицает

Житель района Зюзино на юго-западе столицы задержан за причинение ущерба чужому имуществу. Молодой человек решил отомстить соседям и сжег их автомобиль.
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По данным полиции, у 32-летнего подозреваемого есть условная судимость за распространение наркотиков. Задержанный своей вины не отрицает. На снятом полицейскими видео злоумышленник заявил, что пошел на преступление после того, как сосед его ударил.

"Конфликт с соседом… Мы шумели громко, видимо, очень сильно. Вывели его из себя. Он ударил меня. Я вот так вот сделал", – попытался объяснить свои действия москвич. Он рассказал, что облил машину растворителем, поджег и ушел домой.

В столичном главке МВД агентству РИА Новости рассказали, что злоумышленник громко слушал музыку. Один из жильцов дома сделал ему замечание, мужчине это не понравилось. Пострадал автомобиль, принадлежащий супруге соседа. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

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