Мстительный москвич сжег машину сделавшего замечание соседа

Поджигатель своей вины не отрицает

Житель района Зюзино на юго-западе столицы задержан за причинение ущерба чужому имуществу. Молодой человек решил отомстить соседям и сжег их автомобиль.

По данным полиции, у 32-летнего подозреваемого есть условная судимость за распространение наркотиков. Задержанный своей вины не отрицает. На снятом полицейскими видео злоумышленник заявил, что пошел на преступление после того, как сосед его ударил.

"Конфликт с соседом… Мы шумели громко, видимо, очень сильно. Вывели его из себя. Он ударил меня. Я вот так вот сделал", – попытался объяснить свои действия москвич. Он рассказал, что облил машину растворителем, поджег и ушел домой.

В столичном главке МВД агентству РИА Новости рассказали, что злоумышленник громко слушал музыку. Один из жильцов дома сделал ему замечание, мужчине это не понравилось. Пострадал автомобиль, принадлежащий супруге соседа. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

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