Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Рыбаки спаслись на плоту

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу. Все семь членов команды успели перебраться на спасательный плот, они выжили.

Согласно сообщению, которое поступило с судна по радио, на корабле вышло из строя рулевое управление и пропало электричество. Как отмечает эстонская сторона, судно затонуло быстро.

Все члены экипажа - граждане России. Пятерых эвакуировали в Эстонию, а двоих - в Финляндию.

Подробности ЧП приводит издание "Дни.ру". Судно подало сигнал бедствия, когда оно находилось примерно в 15 милях от полуострова Юминда. Экипаж сообщил о неполадках в рулевом управлении и затоплении двух отсеков судна. Рыбаков поднял на борт танкер, который шел под флагом Либерии.

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