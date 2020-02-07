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Юдашкина опубликовала видео музицирующей с детьми Пугачевой

15:36
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Такой мастер-класс дорогого стоит

Марина Юдашкина, супруга знаменитого модельера, выложила в Instagram видео, на котором певица Алла Пугачева играет на пианино вместе с детьми. 
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На опубликованных кадрах Примадонна пытается наиграть на музыкальном инструменте мелодию, однако несколько малышей стучат по клавишам и превращают ее музыку в веселую какофонию.

"Музыка. "Однажды в Америке" называется", - говорит 70-летняя певица, на коленях которой сидит один из детей. Под конец выступления она поцеловала одного мальчика и потрепала по голове другого.  

"Первые уроки музыки с Аллой Пугачевой", - написала Марина Юдашкина. Двум ее внукам повезло помузицировать вместе с Примадонной.

Юдашкина выложила и другие видео, на которых дети слушают классическую музыку. В кадре мелькают Гарри и Лиза Галкины. 

Многих интернет-пользователей умилило видео, на котором Алла Пугачева возится с детьми. Не обошлось и без восторженных слов по поводу моложавого вида народной артистки.

- Повезло с учительницей, - пишут в комментариях. 

- Аллочка, наша любимая, красивая и молодая. 

- Аллусичка-лапусичка с маленькими пусиками!

- Как же прекрасно. Дай Бог ей здоровья!

- Алла - молодец, настоящая мама. 

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