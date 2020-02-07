Юдашкина опубликовала видео музицирующей с детьми Пугачевой

Такой мастер-класс дорогого стоит
Марина Юдашкина, супруга знаменитого модельера, выложила в Instagram видео, на котором певица Алла Пугачева играет на пианино вместе с детьми.
На опубликованных кадрах Примадонна пытается наиграть на музыкальном инструменте мелодию, однако несколько малышей стучат по клавишам и превращают ее музыку в веселую какофонию.
"Музыка. "Однажды в Америке" называется", - говорит 70-летняя певица, на коленях которой сидит один из детей. Под конец выступления она поцеловала одного мальчика и потрепала по голове другого.
"Первые уроки музыки с Аллой Пугачевой", - написала Марина Юдашкина. Двум ее внукам повезло помузицировать вместе с Примадонной.
Юдашкина выложила и другие видео, на которых дети слушают классическую музыку. В кадре мелькают Гарри и Лиза Галкины.
Многих интернет-пользователей умилило видео, на котором Алла Пугачева возится с детьми. Не обошлось и без восторженных слов по поводу моложавого вида народной артистки.
- Повезло с учительницей, - пишут в комментариях.
- Аллочка, наша любимая, красивая и молодая.
- Аллусичка-лапусичка с маленькими пусиками!
- Как же прекрасно. Дай Бог ей здоровья!
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Алла - молодец, настоящая мама.