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Эксперт: внедрение искусственного интеллекта необходимо в качестве помощи человеку в профессиональных сферах

15:17
  • пятница
  • 07 февраля 2020

ИИ необходимо использовать в качестве дополнения к человеку

Внедрение искусственного интеллекта необходимо в качестве помощи человеку в профессиональных сферах. Такое мнение высказал председатель комиссии по технологиям "Умного города" Общественной палаты Москвы Илья Массух. 

"Во многих отраслях экономики и общественной жизни зачастую принимается и работает такая нормативка, по которой необходимо личное присутствие человека и взаимодействие с ним. Самое явное - это история с медициной. Там врач должен ставить диагнозы, выписывать рецепты, корректировать лечение. То же самое есть в образовании. Там есть понятие учитель, который и учит. Вместе с тем уже сейчас есть наработки, по которым взаимодействие с человеком в этих областях может брать на себя компьютер. Но для того, чтобы это осуществить и легально это использовать, необходимо менять нормативку", - Илья Массух агентству "Москва".

В качестве примера он привел ПДД, которые необходимо менять, если в России собираются внедрять беспилотные автомобили. Пока же искусственный интеллект необходимо использовать в качестве дополнения к человеку.

Власти Москвы готовятся с 1 июля ввести экспериментальный правовой режим для развития искусственного интеллекта с участием крупных IT-компаний.

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