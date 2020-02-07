Самолет раздавил водителя буксира

Еще один человек ранен

Один человек погиб, еще один ранен в результате инцидента в бангкокском аэропорту Дон Муанг. Самолет таиландской авиакомпании Nok Air наехал на тянувший его буксир и убил водителя.

7 февраля лайнер готовился к вылету. Во время буксировки на взлетную полосу водителю пришлось по техническим причинам остановить буксир. Однако самолет продолжил движение. На кадрах видно, как воздушное судно на рулежной дорожке наезжает на тягач, продолжает двигаться вперед, а спустя некоторое время останавливается.

По данным The Bangkok Post, в результате водитель буксира погиб. Его помощник получил ранения. Пассажирам пришлось дожидаться другого самолета.

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