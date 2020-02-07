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В Перми ученик на коленях молил учителя отпустить его в туалет

15:40
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Педагог наказал ребенка за болтовню на уроке

В Перми ученику среднего звена пришлось встать на колени, чтобы учитель технологии отпустил его в туалет.

Инцидент произошел в школе №135 в декабре 2019 года. Педагог наказал мальчиков за разговоры во время занятий и заставил их стоять все два урока. Одному из учеников захотелось в туалет, но учитель не отпустил его.

"Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своем. В итоге сын послушал совет одноклассников и вышел без спросу", - рассказала мать мальчика.

После этого случая родительница написала жалобу краевому уполномоченному по правам ребенка Светлане Денисовой. Та обратилась в городской департамент образования и пообещала разобраться в ситуации.

Источник газеты kp.ru ("Комсомольская правда") утверждает, что школа уже расторгла трудовой договор с жестоким преподавателем.

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