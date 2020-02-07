Врач рассказал об угрозе дневного сна

Сомнолог советует спать днем не больше 45-60 минут

Непродолжительный сон в течение дня может компенсировать ночной недосып, однако может привести и к тому, что за этим последует бессонная ночь.

Президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, как правильно спать днем без последствий. В разговоре с "Аргументы и факты" врач сообщил, что спать днем нужно не больше 45-60 минут.

Важно также спать именно днем, а не вечером. "Если вы отправляетесь спать примерно в 22-23 часа, ложиться днем нужно не позже 15-16 часов", - пояснил эксперт.

Ранее любителей дневного сна напугали страшными последствиями.

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