Москва системно повышает контроль в области лекарственного обеспечения

Оборот лекарственных онкопрепаратов будет прозрачен для пациента

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что система назначения и применения лекарственных онкологических препаратов в столице будет прозрачной для пациента. Об этом сообщает ТВЦ.RU со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

По его словам, для этого был организован мониторинг и контроль обоснованности выписки лекарств на врачебных консилиумах, а также сформирован электронный регистр пациентов.

"Мы первыми в стране внедрили современные стандарты лечения шести наиболее распространенных видов рака, которые включают таргетные и иммунные препараты. В 2019 году на химиотерапевтическое лечение бюджет выделил беспрецедентные средства - более 15 миллиардов рублей", - сказал Хрипун.

Каждый пациент должен обладать всей информацией о своем лечении, отметил он. "Для объективизации диагноза и показаний к назначению конкретной схемы лечения переоснащены онкоморфологические лаборатории. Созданная в прошлом году служба онкоаудиторов - по одному в каждом округе - будет усилена. Уже сейчас они проверяют рецепты, первичную медицинскую документацию, соответствие назначенного лекарственного препарата клиническим рекомендациям", - добавил глава столичного Депздрава.

В ближайшее время в электронной медицинской карте появится полная информация о предоставленных пациентам препаратах. Каждый пациент сможет узнать, какие лекарства ему были выписаны и получены в стационаре.

В настоящее время в электронной медицинской карте уже содержатся все выписные эпикризы с 2019 года, а в скором времени будут оцифрованы данные из дневных стационаров.

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