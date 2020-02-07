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Лукашенко избавился от галстука по примеру Путина

15:54
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Президенты беседуют один на один

Встреча президентов России и Белоруссии в Сочи проходит без галстуков. Александр Лукашенко последовал примеру Владимира Путина и решил перейти к более свободной форме одежды.
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"В кардигане и без галстука: Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным", - обратил внимание близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

На кадрах встречи двух президентов видно, что вначале Лукашенко был в галстуке. "Уверены, это единственная уступка белорусской стороны", — пишут журналисты.

 

Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи обсуждают вопросы интеграции в рамках договора о Союзном государстве. Не менее важна сейчас и проблема взаимодействия в нефтегазовой сфере – в последнее время между Москвой и Минском в этой сфере возникли некоторые разногласия.

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