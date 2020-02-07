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ЦБ назвал коронавирус "черным лебедем" для экономики России

16:14
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Стране нужно повысить устойчивость к таким вещам

Центробанк внимательно следит за воздействием китайского коронавируса на российскую экономику.

На данный момент, его влияние незначительно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.  Спрогнозировать его дальнейший эффект пока невозможно, все будет зависеть от продолжительности эпидемии. Ухудшить ситуацию на рынке из-за коронавируса могут торговые переговоры США и Китая.

"Можно назвать "черным лебедем"... Наша задача - чтобы финансовая система, макроэкономическая стабильность были обеспечены. Поэтому повышение устойчивости и создание буферов, подушек безопасности во многом повышает устойчивость всей экономики в целом к такого рода "черным лебедям". Поэтому и нужна макроэкономическая стабильность, чтобы экономика и уровень жизни людей были меньше уязвимы по отношению к таким неприятным неожиданным вещам", - объяснила глава Банка России.

Ранее Набиуллина ответила на вопрос, какой птицей в мире экономики она себя считает.

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