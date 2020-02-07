Ида Галич родила сына

Имя мальчика пока не сообщается

Известная телеведущая и блогер Ида Галич стала мамой. О радостном событии сообщил в своем инстаграме ее отец Василий, сопроводив новость трогательной открыткой.

Пока известно, что у Иды Галич и ее супруга Алана Басиева родился мальчик. Имя новорожденного держится в секрете.

Поклонники Галич принялись поздравлять ее с появлением первенца. "Господи, счастья вам всем и малышу тоже", "Здоровья и счастье вашей семье!", "Господи, звезды сошлись! В красивое число!" - пишут восторженные подписчики в инстаграме дедушки.

Сама блогерша пока никак не прокомментировала рождение сына. Последний раз она появлялась в инстаграме в ночь на пятницу. В 4:49 она опубликовала в сторис фото неизвестного создания.

О беременности Иды Галич стало известно в середине августа. В Сеть утекли фотографии звезды с отдыха, а потом она сама выложила в инстаграм видео, на котором заметен округлившийся животик. Сама Галич признавалась, что за время беременности поправилась на 16 килограммов.

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