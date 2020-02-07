В России появилась возможность диагностики коронавируса на дому

Услуга не из дешевых

Петербургская клиника начала предлагать мнительным россиянам провериться на коронавирус, не выходя из дома.

Такой сервис открыли в НИИ гриппа имени Смородинцева. Сам анализ обойдется в 5 тысяч рублей, а выезд медсестры на дом – 1,5 тысячи рублей. Итого 6,5 тысячи за "душевное спокойствие", результаты будут готовы на следующий день.

"Если человек боится, то можно снять страх, сдав анализы. Есть спрос на эту услугу, появилось предложение", - рассказали "Интерфаксу" в институте.

Сколько человека уже воспользовались возможностью сдать платные анализы, неизвестно, уточняет РИА Новости.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, заразились уже более 31 тысячи человек. 636 скончались. Два случая коронавируса были выявлены в России.

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