"Дошли до глубины седых времен": Лукашенко о переговорах с Путиным

Переговоры двух лидеров проходят в Сочи

В Сочи проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, который прибыл в нашу страну с рабочим визитом.

На повестке дня актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в частности, интеграционные процессы в рамках Союзного государства. Вначале президенты за завтраком пообщались в формате один на один. Затем переговоры продолжились в расширенном составе.

Часть российской делегации присоединится к ним позже. Самолет с членами правительства, вылетевший в Сочи, из-за непогоды, был вынужден сделать промежуточную посаду в Минеральных водах.

Владимир Путин: "Можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, думаю, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными сегодня. У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем уже практически час или полтора... затронули много вопросов, которые представляют, как в таких случаях говорят, взаимный интерес. Поэтому сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным".

Александр Лукашенко: "Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времён нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны. И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но и которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими".



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