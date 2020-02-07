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Суд арестовал генерала Генштаба по делу о мошенничестве с госконтрактами

18:42
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Следователи посчитали, что он оказывает давление на других фигурантов дела

235-й гарнизонный военный суд рассмотрел просьбу следователей об  ужесточении меры пресечения заместителю начальника Генштаба, генералу-полковнику Халилу Арсланову. Главного связиста ВС арестовали на два месяца по делу о хищениях при закупках на 6,7 миллиарда рублей, передает "ТВ Центр".

Ранее он находился под подпиской о невыезде. Однако следователи посчитали, что главный связист вооруженных сил страны оказывает давление на фигурантов дела и вышли с ходатайством в суд.

Арсланова подозревают в двух эпизодах мошенничества с госконтрактами на ремонт военной техники. Свою вину обвиняемый не признает. Также по уголовному делу проходят ещё несколько высокопоставленных представителей военного ведомства.

В рамках уголовного дела суд арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется.

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