Сотрудников аэропорта Магнитогорска накажут за позорную историю с инвалидом

Матери мальчика пришлось нелегко

На долгожданную новогоднюю елку в Москву без настроения. 12-летнего мальчика-инвалида Александра Красникова из Магнитогорска пригласили на благотворительный вечер в столицу. Родители приобрели билеты. И заранее обратились в специальную службу аэропорта, чтобы сотрудники оказали помощь в организации посадки на борт ребенка с инвалидностью. Пройти регистрацию удалось без очереди, а дальше мальчика пришлось нести на руках. Почему не было оказано должного содействия, сейчас разбирается уральская прокуратура на транспорте.

12-летний Саша с удовольствием лепит из пластилина. Не просто творчество - обязательное упражнение для развития мелкой моторики. А вот самолеты теперь не очень любит. Хотя совсем недавно коллекционировал модели. Все изменилось в декабре. Семья с ребёнком-инвалидом отправилась на благотворительную новогоднюю елку в Москву. Самостоятельно Саша не ходит, поэтому мама заранее уведомила службы аэропорта, что потребуется помощь. Женщину заверили, что есть все необходимое. На входе ждали несколько мужчин. Помогли зарегистрироваться и оформить багаж вне очереди и даже на специальной коляске довезли до трапа. Однако как раз там начались проблемы. Заносить ребенка в самолет пришлось на одеяле. Саша - мальчик крупный. Силы сопровождающих не безграничны.

"Поднявшись в самолет, мы увидели, что коляски нет. Соответственно сил тоже уже нет. Ребенок тяжелый. Поднеся его ко второму ряду, они поняли, что сил у них нет. И он плавно стал сползать вниз. Куртка у него просто вылетела из их рук. Я попросила - отойдите от моего ребенка, так как он сполз под кресло самолета, я его понесла дальше сама. Смогла донести его только до 7 ряда", - сообщила Светлана Красникова.

Женщина самостоятельно несла ребенка на руках. Службы аэропорта почему-то посадили Сашу с Мамой на 24 ряд, хотя вся передняя часть самолета была пустой. Бортпроводница предложила пересадить семью, но сопровождающие, а это их компетенция, ответили отказом. Светлане пришлось самой договариваться с пассажирами. Худо-бедно долетели, но ни о каком праздничном настроении и речи быть не могло.

"Мне было потом обидно, не хотелось ехать. Голова болела сильно, нервничал часто", - сказал Александр Красников.

А еще Саша замкнулся в себе и очень переживает. С таким поведением служб аэропорта Магнитогорска семья сталкивается не первый раз.

"После этого мне даже стыдно куда-то ездить, после этих всех бед вот этих. Что меня не поднимают, ничего специального не дают. Так почти всегда происходит, я не знаю, почему так", - продолжил Красников.

Этим же вопросом теперь задается и транспортная прокуратура. Ведь если верить результатом проверки - специальное устройство – ступенькоход - в аэропорту Магнитогорска есть.

"С сотрудниками всех смен служб наземного обслуживания проведен разбор, где дополнительно изучены технологии обслуживания пассажиров в том числе с ограниченными возможностями. За допущенные нарушения четыре виновных лица аэропорта привлечены к дисциплинарной ответственности", - заявила старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью уральской транспортной прокуратуры Мария Антонова.

"Я понимаю, что это вообще позорная ситуация для нас, и мы долго будем приходить в чувства, поверьте. Мало того, что мы не сделали свою работу, мы просто обязаны быть более внимательными и аккуратными, когда мы работаем с пассажирами в таком тяжелом положении, и я прошу прощения от себя и от всего аэропорта", - сказал гендиректор АО "Международный аэропорт города Магнитогорска" Евгений Кирсанов.

Как раз должного внимания к таким пассажирам и добивается мама Саши. Женщине не нужны показательные увольнения или громкие извинения. Люди должны оставаться людьми. Тем более шанс исправить ситуацию у служб аэропорта Магнитогорска есть - совсем скоро семья вновь летит в Москву на лечение.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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