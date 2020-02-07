Собянин рассказал о развитии сети детских технопарков в Москве

Их в столице уже 18

В Москве на базе Российского химико-технологического университета открылся Детский технопарк. Новое здание осмотрел Сергей Собянин. В учебном заведении под руководством лучших преподавателей школьники смогут познакомиться со знаниями в области химии, которые выходят далеко за рамки учебной программы. Для этого здесь созданы пять уникальных лабораторий. В детском технопарке смогут обучаться полторы тысячи человек. А лучшие выпускники получат до 10 дополнительных баллов ЕГЭ для поступления в профильный вуз.

Как известно, полюбить химию можно только через эксперимент. Потому за дверями каждой лаборатории детского технопарка "Менделеев Центра" "химичат" совсем юные. Под руководством старших - доцентов университетских кафедр - учатся работать силикатными красками.

В основе всего - химия! Например, селеновый рубин - цвет кремлевских звезд. Оксид урана дает нежный салатовый оттенок. После мастер-класса школьники унесут домой сувенир. Но прежде - обжиг в муфельной печи. Краска запечется, растечется, как эмаль и будет храниться века.

В пяти лабораториях проходят мастер-классы по возрасту. Утром - образовательные программы "Учебный день в технопарке", вечером - проекты, лекции и мастер-классы. Ожидается, что ежегодно в технопарке будут получать новые знания свыше 1500 школьников.

В технопарке площадью почти 1500 квадратных метров — образовательные программы о коллоидной и "зелёной" химии, экологии, фармацевтике, наноматериалах. Адаптированный университетский материал предназначен для старших школьников и тех, кто младше. Детский технопарк - явление в Москве относительно новое, первый появился 4 года назад, - но неимоверно популярное.

"Такие совместные площадки между школами, вузами и профильными предприятиями в городе становятся всё более и более популярными. Это 18-я площадка. Две ещё собираемся ввести в этом году. И там уже десятки тысяч посещений школьников. И это люди, которые начинают понимать, что это за профессия. Какова её специфика. Насколько им это ложится по душе и помогает сделать выбор для поступления в вуз. И в вузы уже поступают ребята, которые чувствуют, понимают нужность этой профессии", - рассказал Сергей Собянин.

Чтобы мотивировать к выбору профессии в технопарке достаточно инструментов. Чего стоят интерактивная периодическая система, 3Д-принтеры по металлу и дереву, сканирующий зондовый микроскоп, твердотельный лазер. Современное оборудование — от индустриальных партнеров, крупных международных компаний.

"У нас это является частью большого проекта интеграции вузов и школ. Помимо этого проекта детских технопарков, которые мы делаем, как правило, вместе с ведущими вузами и крупнейшими предприятиями, есть ещё целая система инженерных, медицинских, научных классов в школах. То есть это тоже предпрофильное образование, в котором тоже участвуют и вузы и наши промышленные партнёры. В результате создана целая система, огромная сеть профессионального образования в стыке с высшим образованием", - заявил Собянин.

Анастасия Мартынова, Екатерина Гущина. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"