ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о развитии сети детских технопарков в Москве

18:08
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Их в столице уже 18

В Москве на базе Российского химико-технологического университета открылся Детский технопарк. Новое здание осмотрел Сергей Собянин. В учебном заведении под руководством лучших преподавателей школьники смогут познакомиться со знаниями в области химии, которые выходят далеко за рамки учебной программы. Для этого здесь созданы пять уникальных лабораторий. В детском технопарке смогут обучаться полторы тысячи человек. А лучшие выпускники получат до 10 дополнительных баллов ЕГЭ для поступления в профильный вуз.

Как известно, полюбить химию можно только через эксперимент. Потому за дверями каждой лаборатории детского технопарка "Менделеев Центра" "химичат" совсем юные. Под руководством старших - доцентов университетских кафедр - учатся работать силикатными красками.

В основе всего - химия! Например, селеновый рубин - цвет кремлевских звезд. Оксид урана дает нежный салатовый оттенок. После мастер-класса школьники унесут домой сувенир. Но прежде - обжиг в муфельной печи. Краска запечется, растечется, как эмаль и будет храниться века.

В пяти лабораториях проходят мастер-классы по возрасту. Утром - образовательные программы "Учебный  день в технопарке", вечером - проекты, лекции и мастер-классы. Ожидается, что ежегодно в технопарке будут получать новые знания свыше 1500 школьников.

В технопарке площадью почти 1500 квадратных метров — образовательные программы о коллоидной и "зелёной" химии, экологии, фармацевтике, наноматериалах. Адаптированный университетский материал предназначен для старших школьников и тех, кто младше. Детский технопарк - явление в Москве относительно новое, первый появился 4 года назад, - но неимоверно популярное.

"Такие совместные площадки между школами, вузами и профильными предприятиями в городе становятся всё более и более популярными. Это 18-я площадка. Две ещё собираемся ввести в этом году. И там уже десятки тысяч посещений школьников. И это люди, которые начинают понимать, что это за профессия. Какова её специфика. Насколько им это ложится по душе и помогает сделать выбор для поступления в вуз. И в  вузы уже поступают ребята, которые чувствуют, понимают нужность этой профессии", - рассказал Сергей Собянин.

Чтобы мотивировать к выбору профессии в технопарке достаточно инструментов. Чего стоят интерактивная периодическая система, 3Д-принтеры по металлу и дереву, сканирующий зондовый микроскоп, твердотельный лазер. Современное оборудование — от индустриальных партнеров, крупных международных компаний.

"У нас это является частью большого проекта интеграции вузов и школ. Помимо этого проекта детских технопарков, которые мы делаем, как правило, вместе с ведущими вузами и крупнейшими предприятиями, есть ещё целая система инженерных, медицинских, научных классов в школах. То есть это тоже предпрофильное образование, в котором тоже участвуют и вузы и наши промышленные партнёры. В результате создана целая система, огромная сеть профессионального образования в стыке с высшим образованием", - заявил Собянин.

Анастасия Мартынова, Екатерина Гущина. "ТВ Центр". 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Детский технопарк "Менделеев Центр"
Детский технопарк "Менделеев Центр"
Сергей Собянин посетил детский технопарк "Менделеев Центр"
Сергей Собянин посетил детский технопарк "Менделеев Центр"
Школьник на уроке химии
Школьник на уроке химии
Дети в технопарке
Дети в технопарке
Дети на уроке химии
Дети на уроке химии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.