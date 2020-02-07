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Медбрата-анастезиста из Кирова заподозрили в убийстве ветеранов

17:26
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Он похвастался в соцсетях, решив, что останется анонимным

Следственный комитет и министерство здравоохранения Кировской области начал проверку информации о убийстве медбратом-анестезиологом 10 ветеранов.

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Ранее на анонимном интернет-форуме "Двач" пользователь опубликовал сообщение, в котором рассказал, что убил более 10 ветеранов, отключив их от аппарата искусственной вентиляции легких. По признанию автора, ему было "приятно наблюдать за предсмертной агонией людей". Пользователь форума добавил, что что намерен продолжить убивать людей, поскольку считает, что останется безнаказанным, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Также анестезист разместил фото со своей формой и бейджем, где указаны личные данные и должность. Как оказалось, зовут его Сергей Вольф. Такой сотрудник действительно работает в Кировском областном госпитале для ветеранов войн, но проверка Минздрава показала, что во время его смен никто из ветеранов не умирал.

"Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя", - заявили в ведомстве по результатам предварительной проверки, отметив, что Вольф не сидит в интернет-форуме "Двач".

UPD: Сергей Вольф записал видеообращение, в котором рассказал, что не имеет никакого отношения к "убийствам ветеранов" в госпитале и требует наказать тех, кто оказался причастен к распространению фейковой информации.

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