Путин и Лукашенко прервали переговоры и сыграли в хоккей

Президенты ждут российскую делегацию, которая не успела прилететь в Сочи из-за непогоды

Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу сыграли в хоккей в перерыве между переговорами. Президент России по традиции вышел на лед по номером 11, а белорусский лидер - под номер 1.

Президенты играли в одной команде. Вместе с ними в матче принял участие сын белорусского президента Николай.

Встреча президентов России и Белоруссии проходит в Сочи. Сначала Путин и Лукашенко побеседовали с глазу на глаз за завтраком, а затем продолжили переговоры в усеченном составе. Часть российской делегации не успела прилететь в Сочи из-за непогоды. Самолет был вынужден совершить промежуточную посадку в Минеральных водах.

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