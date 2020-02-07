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Путин и Лукашенко прервали переговоры и сыграли в хоккей

17:48
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Президенты ждут российскую делегацию, которая не успела прилететь в Сочи из-за непогоды

Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу сыграли в хоккей в перерыве между переговорами. Президент России по традиции вышел на лед по номером 11, а белорусский лидер - под номер 1.

Президенты играли в одной команде. Вместе с ними в матче принял участие сын белорусского президента Николай.

Встреча президентов России и Белоруссии проходит в Сочи. Сначала Путин и Лукашенко побеседовали с глазу на глаз за завтраком, а затем продолжили переговоры в усеченном составе. Часть российской делегации не успела прилететь в Сочи из-за непогоды. Самолет был вынужден совершить промежуточную посадку в Минеральных водах.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
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