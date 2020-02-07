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Летевший над Казанью вертолет разбился

17:59
  • пятница
  • 07 февраля 2020

На борту находились три человека, один из них точно выжил

Частный вертолет, который вылетел из Казани с тремя людьми на борту, потерпел крушение недалеко от города.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в прокуратуре. "Как видно с вертолета спасательной службы, вертолет разрушен, но один человек все-таки ходит вокруг", - рассказала представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

Ранее издание Life.ru сообщило, что в окрестностях Казани с радаров пропал пассажирский вертолет Bell 407. Он вылетел из столицы Татарстана и успела преодолеть 28 километров.

Новость дополняется.

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