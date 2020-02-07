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Как восстанавливали третий энергоблок Березовской ГРЭС

22:32
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Крупнейший проект отечественной энергетики переживает второе рождение

Экономике России нужно все больше энергии. В прямом смысле слова. Вот почему генерирующие мощности  вводятся в строй  постоянно и по всей стране. К примеру, идет к концу подготовка к запуску восстановленного после аварии самого высокого энергоблока страны на Березовской ГРЭС.

Самый высокий промышленный объект в России. Труба Березовской ГРЭС всего на три метра ниже, чем башня "Федерация" "Москвы-сити". Тепловую электростанцию называют одним из крупнейших проектов отечественной энергетики. И сегодня она переживет  второе рождение.

В 2016 году из-за разгерметизации системы загорелся 3-й энергоблок. Огонь уничтожил даже несущие конструкции. Четыре года понадобилось, чтобы восстановить здание и уникальное оборудование.

"Это сложный объект. Я говорил со многими специалистами. Существует мнение, что космическую ракету проще построить, чем такой блок и запустить его в эксплуатацию. Очень большой объем совмещенных работ, второй момент - это ремонтно-восстановительные работы. То есть это не строительство нового блока, это работа в существующих ограничениях, в существующей ячейке. Это необходимость соблюдать безопасность труда, у нас за весь срок проекта, слава богу, не было ни одного смертельного случая, что при проведении работ такого уровня, является безусловным достижением", – заявил гендиректор ПАО "Юнипро" Максим Широков.

Строить электростанции в нашей стране умеют, а вот опыта восстановления после подобной аварии не было. Инженеры разработали уникальную технологию, сравнимую разве что с хирургической операцией.

Во-первых, здание и все внутренние конструкции укрепили металлическими балками, чтобы избежать дальнейшего разрушения. Только после этого начали разбор завалов. Поверженные элементы вырезали буквально вручную. Третьим шагом стал монтаж котла. Новое сердце ГРЭС вживили в систему.

Уникальность котла в том, что он не стоит на земле, а подвешен. Это защищает фундамент от излишней нагрузки, а камера горения может свободно расширяться при нагревании. Сейчас специалисты занимаются теплоизоляцией труб и оборудования. Систему подачи воды и парогенераторы уже промыли  от строительной пыли.

"Котел у нас полностью смонтирован, он прошел гидравлические испытания, прошел промывку, завершается монтаж вспомогательного оборудования котла и тепловой изоляции", - сказал руководитель восстановительных работ, директор по капремонту "Юнипро" Игорь Сокоушин.

На ГРЭС внедрили многоуровневую систему безопасности. Тысячи датчиков, приборов и камер. Повторение аварии 2016 года невозможно даже в теории, уверяют специалисты. Особое внимание  уделяют экологичности.

"Пылеугольные блоки Березовской ГРЭС самые мощные в стране, соответственно самые  экономичные для угольной генерации. И заложенные экологические показатели соответствуют современным требованиям", - заявил директор филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" Сергей Райхель.

Топливо для станции добывают рядом в Березовском разрезе. Отправляют уголь на ГРЭС напрямую, по ленте конвейера. Быстро и дешево.

"Это транспортный добычной комплекс, он добывает 5 тысяч тон в час и поставляет сразу на Березовскую ГРЭС одной цепочкой конвейеров, протяженность которого 20 километров", - пояснил главный инженер АО "Разрез Березовский" Александр Мануильников.

Березовская ГРЭС имеет значение не только для Красноярского края, но и для всей Сибири. Гидроэлектростанции закрывают основные нужды региона, но когда приходят морозы или маловодье во время жаркого лета - именно ГРЭС способна поддержать энергетический баланс. Что делать с излишками электричества и тепла после запуска 3-го энергоблока, уже решили. В Шарыповском районе вскоре начнется строительство агропромышленного парка "Сибирь". Это тепличный комплекс на 35 гектаров – крупнейший в регионе. Овощи пойдут на внутренний рынок и на экспорт. А еще завод по глубокой переработке зерна.

"Это, безусловно, более системообразующий  проект, более важный для региона. В том числе по причинам, с одной стороны,  избыточности Красноярского края по производству зерновых, а с другой - затруднений со сбытом зерновых произведенных на территории Сибири на экспорт в связи с удаленностью от экспортных портов", - сказал гендиректор ООО "АПП "Сибирь" Александр Токарев.

За четыре десятка лет предприятие превратило небольшой поселок Шарыпово в многотысячный город. Вскоре и вовсе изменится весь район. Рядом с ГРЭС может появиться так называемая территория опережающего социально-экономического развития. Местные власти уже направили проект в правительство России. Это привлечет инвестиции, а значит появятся и рабочие места.

"Одно созданное рабочие место влечет создание рядом еще пяти рабочих мест. Если говорить про тепличный комбинат, появятся свежие овощи, ягоды. Появится какая-то другая перерабатывающая промышленность, будет развиваться транспортная логистика. Кто-то предлагает построить уже завод по сушке овощей, я думаю это перспективно", - заявил глава Шарыповского района Геннадий Качаев.

В местных вузах уже готовят программы обучения аграриев. Годы впереди обещают быть урожайными.

Виктор Прокушев, Игорь Суздальцев, "В центре событий".

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Березовская ГРЭС
Березовская ГРЭС
Березовская ГРЭС
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Березовская ГРЭС
Березовская ГРЭС
Березовская ГРЭС
Березовская ГРЭС
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